Emiliano Amor por Colo-Colo: "Fue un año accidentado y Fernando Ortiz le ha dado frescura al equipo"

En Colo-Colo esperaban que este 2025, el año del centenario del club, fuera toda una fiesta. Sin embargo, la temporada ha estado de lejos de eso, debido a los malos resultados y los problemas fuera de la cancha con conflictos en la dirigencia de Blanco y Negro.

Emiliano Amor, uno de los referentes del plantel del Cacique, se refirió al difícil presente del equipo, que lucha por conseguir al menos la clasificación a la próxima Copa Sudamericana.

"Obviamente queríamos salir campeones y no pudimos por muchas circunstancias, pero nuestro deseo siempre es dejar a Colo-Colo en lo más alto, y hoy eso significa clasificar a la Libertadores", reconoció el defensa del conjunto albo en un evento de los auspiciadores del club.

Sobre su continuidad, sostuvo: "Ojalá sigamos muchos años más juntos, porque estoy cómodo, lo siento como mi casa. Intento dar siempre lo mejor día a día, y ojalá sigamos escribiendo la historia juntos".

Por último, se refirió al nuevo ambiente en el equipo con la llegada de Fernando Ortiz como nuevo entrenador: "Fue un año bastante accidentado y él le ha dado frescura al equipo, ideas nuevas. Estamos muy contentos con su llegada. Es muy cercano, está atento a los detalles y tiene muy claro lo que quiere, dentro y fuera de la cancha".

