Emiliano Amor disfruta su regreso a Colo-Colo como sexto refuerzo: "Estoy muy feliz, quería estar acá"

Este martes, Colo-Colo presentó oficialmente a Emiliano Amor como su sexto refuerzo de cara a la temporada 2025.

El defensa argentino-sirio había concretado su salida del "Cacique" tras la última campaña. Y si bien tenía todo acordado para fichar en San Lorenzo de Almagro, luego de la salida de Maximiliano Falcón, desde Macul lo llamaron y no dudó en regresar.

En conferencia de prensa, el zaguero se refirió a los motivos para retornar al elenco albo

"Yo y mi familia estamos felices de estar acá. Cuando me llamaron del club se me pasaron muchas cosas por la cabeza, muchos recuerdos también. Y no lo dudé", comenzó diciendo.

"Déjame agradecer también a Miguel Ángel Russo (DT de San Lorenzo) que me llamaron, pero sinceramente yo quería jugar acá. Tenía una ilusión muy grande por volver cuando se dio la oportunidad y lo que más me movilizó es conocer el club, que es gigante. Soy muy feliz acá. Soy muy profesional, siempre pienso que los contratos están para cumplirse. Yo terminé contrato, nos dimos la mano con Aníbal (Mosa) y Dani (Morón), agradecimos por todos los momentos que pasamos y cuando me volvieron a llamar, era un contrato nuevo, se dio la oportunidad y no lo dudé. Estoy muy feliz, quería estar acá y cuando se dio la oportunidad vine", añadió.

Además, reveló que tenía un acuerdo para seguir su carrera en Argentina, pero todo cambió a último momento: "Tuve que decidir y la verdad que decidí por mi familia, por mí, porque también mis compañeros me llamaron y el directorio presentó una oferta. Entonces no había mucho que pensar. Hubo un momento en que tuve que decidir entre San Lorenzo y Colo-Colo, y acá estamos".

También, se refirió al fanatismo de su hija Lolita por el equipo de Macul: "Me hace emocionar. Ella nació y a los seis meses vinimos. Ahora tiene cuatro años. Estos tres años y meses los vivió siempre acá. Disfrutaba de estar en la cancha, de ver a toda la hinchada, ver que aplaudan o que griten un gol de su papá. Ella en la calle se cree que es famosa. Obvio que la familia empuja y fue uno de los factores que me hizo ni dudarlo cuando llegó el llamado".

Por último, sobre su estado físico, Amor comentó: "En las vacaciones tuve unos días de relajo, pero después empecé a entrenar. Me entrené, corrí, hice mucho deporte, así que ahora vamos a ver con el cuerpo técnico qué camino hacemos. Me siento muy bien, pero hay que hablar con el profe y armar un plan".

PURANOTICIA