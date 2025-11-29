Emiliano Amor asume su error ante Cobresal: “Tengo que bancar lo que se venga”

El duro tropiezo dejó al cuadro albo al borde del adiós internacional, mientras Emiliano Amor asumió su equivocación en la derrota y llamó a enfrentar las críticas tras el 3-0 en El Salvador

Si bien los albos aún tienen posibilidades de llegar a la zona de clasificación, ya no depende de sí mismo, por lo que la caída en el norte puede terminar siendo el colofón del pésimo año de Colo Colo.

Uno de los más afectados tras la caída ante Cobresal fue el zaguero Emiliano Amor quien cometió un grave error que significó la apertura de la cuenta por parte de César Munder.



El argentino señaló tras el partido que “no puedo decir mucho, tengo mucha bronca. Está a la vista que el primer gol es una pifia mía. Me hubiese encantado resolverlo de otra forma, tirarla a la mierda y no lo hice, pero ahora tengo que dar la cara y bancar lo que se venga”, dijo.

Amor, al ser consultado sobre si ese error hizo que sus compañeros se vinieran abajo señaló que “no, pero sí condiciona. Hago el mea culpa que tengo que hacer, lamentablemente se dio así. Me hubiese gustado no estar aquí haciendo esto, pero tengo que dar la cara y ya hay que preparar el partido con Audax, con la esperanza intacta de clasificar a la Copa Sudamericana. Sabemos que no dependemos de nosotros, pero tenemos que hacer nuestro partido”.

El zaguero argentino puede estar viviendo sus últimos días en Colo Colo puesto que termina contrato al terminar la Liga de Primera y la dirigencia de Blanco y Negro no ha dado muestras de querer renovarlo.

