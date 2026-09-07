Emanuelle Silva y Manuela Urroz serán los abanderados de Chile en los Juegos Suramericanos de Santa Fe

El TeamChile informó este lunes que Emanuelle Silva, galardonado patinador de velocidad, y Manuela Urroz, jugadora de hockey y capitana de las "Diablas", serán los abanderados de la delegación nacional que competirá en los Juegos Suramericanos de Santa Fe, en Argentina.

Silva llegará a la cita continental con un amplio palmarés que incluye varios títulos mundiales, además de medallas en Juegos Panamericanos, Suramericanos y Bolivarianos.

Por su parte, Urroz ha defendido al elenco nacional de hockey césped desde 2009 e integró los planteles que participaron en las Copas del Mundo de 2022 y 2026.

El TeamChile indicó respecto a los deportistas que "son dos cracks que no necesitan tanta presentación, pero es sabido que Emanuelle lo ganó TODO en el patinaje —múltiple campeón mundial —y tras entrenar en hielo 🧊⛸️, está listo para seguir sumando medallas".

Añadieron que "por su parte, “Manu” es seleccionada desde 2009 y ha brillado con las Diablas, sumando preseas a nivel sudamericano, panamericano e internacional. Hoy lidera al equipo desde la capitanía".

Consignar que el certamen se llevará a cabo entre el 12 y 26 de septiembre en las ciudades trasandinas de Rafaela, Rosario y Santa Fe.

(Imagen: @TeamChile_COCH)

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