Emanuelle Silva y Manuela Urroz serán los abanderados de Chile en los Juegos Suramericanos de Santa Fe

El patinador y la capitana de las "Diablas" liderarán la delegación nacional en el evento deportivo que se realizará en Argentina durante septiembre.
El TeamChile informó este lunes que Emanuelle Silva, galardonado patinador de velocidad, y Manuela Urroz, jugadora de hockey y capitana de las "Diablas", serán los abanderados de la delegación nacional que competirá en los Juegos Suramericanos de Santa Fe, en Argentina.
Silva llegará a la cita continental con un amplio palmarés que incluye varios títulos mundiales, además de medallas en Juegos Panamericanos, Suramericanos y Bolivarianos.
Por su parte, Urroz ha defendido al elenco nacional de hockey césped desde 2009 e integró los planteles que participaron en las Copas del Mundo de 2022 y 2026.
El TeamChile indicó respecto a los deportistas que "son dos cracks que no necesitan tanta presentación, pero es sabido que Emanuelle lo ganó TODO en el patinaje —múltiple campeón mundial —y tras entrenar en hielo 🧊⛸️, está listo para seguir sumando medallas".
Añadieron que "por su parte, “Manu” es seleccionada desde 2009 y ha brillado con las Diablas, sumando preseas a nivel sudamericano, panamericano e internacional. Hoy lidera al equipo desde la capitanía".
Consignar que el certamen se llevará a cabo entre el 12 y 26 de septiembre en las ciudades trasandinas de Rafaela, Rosario y Santa Fe.
(Imagen: @TeamChile_COCH)
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