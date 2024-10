Elías Figueroa y la Roja: "Hay buenos jugadores, tengo fe en que va a mejorar"

Aunque la Selección chilena está lejos de los años gloriosos que comandó la denominada Generación Dorada, quienes aún tienen esperanzas de que la Roja repunte de la mano de Ricardo Gareca y encaminar el rumbo al Mundial de 2026.

Uno de ellos es el histórico ex defensa nacional Elías Figueroa, quien dialogó con DSports Chile, instancia en la cual defendió la materia prima del combinado criollo y mostró su convicción de que el equipo revertirá este complejo escenario.

"Hay buenos jugadores. Están pasando un momento, no de los mejores con las cosas que están aconteciendo, pero espero y tengo fe en que va a mejorar", sostuvo el ex zaguero, considerado el mejor futbolista en la historia del país.

En la misma línea, "Don Elías" apuntó que "no me gusta hablar de excompañeros o de jugadores y decir quién es mejor, porque conozco un poco al futbolista y sé que eso duele un poco. Pero creo que hoy hay buenos jugadores. No sé qué pasa a veces, pero confío en que mejorarán".

En medio de la charla, el mundialista en Inglaterra 1966, Alemania 1974 y España 1982 fue consultado por la inesperada liberación del volante Carlos Palacios en medio de la última convocatoria, luego de que el mediocampista acusara "problemas personales" para abandonar la concentración en Juan Pinto Durán.

Al respecto, el multicampeón en Internacional de Porto Alegre aseguró que "para mí nada fue mejor ni más grande que defender a mi país. A mí cuando me ofrecieron un cheque en blanco para nacionalizarme de otro país y era hasta para ser campeón del mundo, dije que no".

Asimismo, remarcó que "siempre soñé con defender a Chile, porque es mi país. A veces el dinero pesa, pero lo más importante es eso, el cariño que uno tiene por los de uno".

