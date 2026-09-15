Elías Ardiles se quedó con la medalla de oro en los 100 metros mariposa de los Juegos Suramericanos de Santa Fe

Elías Ardiles se quedó con la medalla de oro en los 100 metros mariposa de los Juegos Sudamericanos Santa Fe 2026, sumado la sexta presea dorada de la delegación criolla.

El nacional completó su cometido en 51,91 segundos, lo que le permitió superar la marca de Juegos Sudamericanos, de 52,26 segundos que ostentaba el venezolano Albert Subirats desde Santiago 2014.

Además, revalidó el oro para un nadador chileno desde el conseguido en los Juegos Suramericanos de Brasil 2002, cuando Maximiliano Schnettler alcanzó este logro.

En el podio, lo acompañaron el venezolano Manuel Díaz, quien se quedó con la plata tras marcar 52,22, y el brasileño Pedro Buch, bronce con un tiempo de 52,33.

Con este oro, el Team Chile sumó la sexta presea dorada, dando un total de 25 metales en total.

(Imagen: @TeamChile_COCH)

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