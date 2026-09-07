Elche de Lucas Cepeda cae agónicamente ante Real Sociedad y sigue sin ganar en La Liga de España

Lucas Cepeda vio acción en un Elche que en condición de dueño de casa perdió de manera agónica por 3-2 ante la Real Sociedad, y sigue sin ganar en este inicio de La Liga.

El encuentro comenzó cuesta arriba para el equipo del chileno, que a los once minutos iba perdiendo por el gol de Job Ochieng. Después aparecería Yangel Herrera para aumentar la diferencia en favor de los vascos.

Sin embargo, con la expulsión de Jon Martín en la visita (64'), el cuadro ilicitano comenzó a empujar y logró emparejar las cifras por medio de Thomas Lemar (67') y Fer Niño (74').

Cepeda, quien había ingresado en el 70', tuvo una ocasión clarísima para darle la victoria a los pupilos de Martín Anselmi pero el portero se lo negó (84') y en los últimos instantes del tiempo reglamentario, Luka Sucic (89') anotó el gol de la victoria para la Real Sociedad.

Con este resultado, la escuadra franjiverde estiró su mal inicio de temporada, quedando en penúltimo lugar con apenas un punto en cuatro fechas.

Cabe señalar que este sábado a las 13:30 horas, Elche visitará al Athletic de Bilbao.

(Imagen: @lucascepeda.10)

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