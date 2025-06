El uno a uno de Chile en la derrota ante Bolivia que lo deja sin posibilidades de llegar al Mundial

Chile fue ante Bolivia, el fiel reflejo de sí mismo en estas Clasificatorias. Poco y nada se salva de una nueva presentación desastrosa de la mano del DT Ricardo Gareca.

Bryan Cortés: No tuvo responsabilidad en el primer gol, pero sí en el segundo. En medio, tuvo buenas intervenciones, pero nada para alejarlo de la mediocridad del resto del equipo.

Fabián Hormazábal: Fue más defensor que salida. Se vio demasiado preocupado de no cometer errores y quizás eso lo frenó incluso tras la expulsión boliviana. Ha tenido mejores actuaciones con la camiseta de Chile.

Igor Lichnovsky: Había dudas sobre su incorporación debido a su larga ausencia de las canchas. Pero Gareca apostó por él por su costumbre a jugar en altura (en Ciudad de México) y anduvo mejor que su compañero de zaga.

Benjamín Kuscevic: Lento en el gol de Terceros. Se ganó tarjeta amarilla muy temprano (19’) lo que lo condicionó. Dio la espalda ante un remate de Villamil que conjuró Cortés. Un partido bajísimo del zaguero de Fortaleza. Fue sustituido.

Gabriel Suazo: Fue superado en velocidad por Medina (que antes le ganó la espalda a Cepeda) quien centró con comodidad en la apertura de la cuenta de Miguel Terceros. Se soltó algo en la ofensiva, pero sin hacer mucho daño.

Felipe Loyola: Tras el clamor popular, Gareca lo puso desde el comienzo como volante externo por la derecha, pero estuvo muy lejos de ser el jugador que se ve en Independiente. Empujó y corrió, pero no se constituyó en una llave para el ataque. Quedó en deuda.

Rodrigo Echeverría: En los primeros minutos no encontró posición y se vio superado por los volantes rivales. Tras la expulsión de Chávez, tuvo mas espacios e incluso subió para apoyar ofensivamente. Terminó jugando de zaguero central. Por el solo hecho de estar en todos lados, fue de lo mejorcito de Chile.

Lucas Assadi: Vio la pelota pasar por sobre su cabeza. Nunca se conectó y jamás tuvo la iniciativa. Duró sólo un tiempo en el equipo.

Darío Osorio: Intrascendente. Un primer tiempo muy bajo por la derecha y por la izquierda. Sin chispa y sin ganas. Fue uno de los cambios lógicos en el entretiempo. No logra aún consagrarse a este nivel.

Alexis Sánchez: Trató de contagiar a sus compañeros para salir de sus posiciones defensivas, para ir a buscar el arco local. Pero no hizo mucho más.

Lucas Cepeda: Confuso en cuanto a su misión táctica. No siente la marca y por eso le ganaron las espaldas en el primer gol. Se cambió de banda claramente porque por ese sector Bolivia no atacó tanto. Se fue soltando y remató al arco. Pero no fue importante.

Francisco Sierralta: Duró nueve minutos en la cancha. Entró por Kuscevic y no solucionó nada. Al contrario. Mal frente a Argentina, pésimo ante Bolivia.

Javier Altamirano: Al ingresar en el segundo tiempo, parecía que podría ser un factor de creatividad. Pero le duró poco. No tuvo mucho la pelota.

Víctor Dávila: Si la idea era que aumentara el caudal ofensivo de Chile y que Sánchez tuviera un socio, eso no se cristalizó. Tuvo una opción en contraataque tras un pelotazo largo, pero el arquero Lampe fue más rápido que él.

Rodrigo Ureña: Su convocatoria fue una sorpresa. Su ingreso en el partido también lo fue.

Marcelino Núñez: Poco podía hacer cuando el partido ya estaba enrielado para jugarse más por la fricción que por el juego.

