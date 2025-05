El torneo nacional volvió a quedar con tres líderes tras el triunfo de Palestino ante Limache

La Liga de Primera volvió a quedar con un triple empate en la cima gracias al exigido triunfo de Palestino por 1-0 sobre Deportes Limache, resultado que de catapultó al elenco de colonia al liderato en compañía de Audax Italiano y Coquimbo Unido.

La escuadra cervecera llegaba el choque de esta tarde con la frente más que en alto y los ánimos por las nubes gracias a la goleada sobre Colo Colo en Copa Chile. Los árabes, en cambio, recibieron durísimos golpes tanto en Copa Sudamericana, donde quedaron condenados a los playoffs, y en la misma Copa Chile, certamen del cual fueron eliminados en fase de grupos.

Tras un inicio igualado y de mucho estudio, los locales se pusieron en ventaja a los 16 minutos, pero el árbitro anuló la anotación de Nelson Da Silva por una milimétrica posición de adelanto. La respuesta tetracolor vino en el 22', con un tiro rasante de Bryan Carrasco que desvió el portero Matías Bórquez.

De ahí en más, la primera mitad se disputó al ritmo que quisieron los pupilos de Víctor Rivero, que gracias a la intensidad de su juego no solo mantuvo a raya a su adversario sino que además contó con grandísimas ocasiones de gol no que no pudieron concretar Yonathan Andía (31') ni Alfonso Parot (36' y 43').

"Poncho" contó con otra clara chance de marcar en el inicio del complemento, pero su remate pasó rozando el poste (46'). Lentamente el cuadro baisano fue inclinando la cancha a su favor y abrió la cuenta en los 58' por medio de Junior Arias, quien apareció por el segundo palo para conectar un pivoteo de Ariel Martínez.

Poco después de la anotación del delantero visitante se instaló la polémica en el recinto quillotano. Es que en 61' Antonio Ceza cometió una infracción sobre Daniel Castro que los rojinegros reclamaron que había sido dentro del área. Sin embargo, tras una rápida intervención del VAR, el árbitro ratificó el tiro libre, pese a los reclamos limachinos.

El dueño de casa aceleró a fondo en los últimos pasajes del compromiso para intentar al menos emparejar el tanteador y aunque generó algunas aproximaciones interesantes, no fue lo suficientemente punzante para inquietar al guardameta Sebastián Pérez, quien exhibió seguridad en las pocas ocasiones en que fue requerido.

Triunfo clave para los dirigidos por Lucas Bovaglio, que no solamente recuperaron la confianza sino que además volvieron a lo más alto de la tabla junto a Audax Italiano y Coquimbo Unido con 22 puntos. El combinado de la Región de Valparaíso, en tanto, se estancó en la 13a ubicación con apenas ocho unidades, dos por arriba de la zona de descenso.

El próximo viernes a las 18 horas, Deportes Limache recibirá en Quillota a Universidad de Chile, mientras que Palestino animará un duelo de "seis puntos" con Coquimbo en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Deportes Limache

Matías Bórquez; Yonathan Andía (Harol Salgado, 86'), Augusto Aguirre, Alfonso Parot, Nicolás Peñailillo (Felipe Fritz, 76'); Misael Llantén (Mario Sandoval, 78'), Francisco Romero, César Pinares; Luis Guerra (Aldrix Jara, 86'), Nelson da Silva, Daniel Castro. (DT: Víctor Rivero)

Palestino

Sebastián Pérez; Ian Garguez, Antonio Ceza, Cristian Suárez, Dilan Zúñiga; Fernando Meza, Ariel Martínez (Pablo Parra, 84'), Joe Abrigo (Gonzalo Tapia, 78'), Bryan Carrasco (Facundo Castro, 84'), Junior Arias, Jonathan Benítez (Jason León, 71'). (DT: Lucas Bovaglio)

Árbitro: Benjamín Saravia

Estadio: Lucio Fariña Fernández, Quillota

PURANOTICIA