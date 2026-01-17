El tenis está de luto: Falleció el destacado Periodista Guillermo Salatino

El periodismo deportivo argentino y el mundo del tenis internacional se encuentran de luto tras el fallecimiento de Guillermo Salatino, destacado periodista especializado en la disciplina, quien murió este sábado a los 80 años a causa de un paro cardíaco.

La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Tenis, entidad que le rindió un emotivo homenaje a través de redes sociales, destacando su incansable labor: “Gracias por difundir nuestro deporte durante casi medio siglo”, señalaron, subrayando su rol fundamental en la masificación del tenis.

Salatino se formó en el Círculo de Periodistas Deportivos, donde se tituló en 1978, y desarrolló una extensa carrera en reconocidos medios radiales como Radio Continental, Radio Mitre y La Red, convirtiéndose en una de las voces más respetadas del deporte blanco en Argentina.

A lo largo de su trayectoria, cubrió los principales torneos internacionales, incluyendo Grand Slams y circuitos profesionales, lo que le permitió consolidar un prestigio que trascendió fronteras y lo posicionó como un referente del tenis en Latinoamérica y el mundo.

Su aporte fue reconocido en múltiples ocasiones: en 1997, la WTA lo distinguió como “Periodista del Año”, y en 2017 recibió el Ron Bookman Media Excellence en los ATP World Tour Awards, convirtiéndose en el primer latinoamericano en obtener este galardón, dejando un legado imborrable en el periodismo deportivo.

