El TAS sentencia resta de puntos y descenso definitivo de Santiago Morning

El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) dio a conocer este viernes su fallo sobre el caso presentando por Santiago Morning, club que fue sancionado por los tribunales del fútbol chileno con la resta de nueve puntos debido a irregularidades deportivas.

Y la resolución fue drástica por parte del TAS porque ratificó la sentencia contra el club bohemio por lo que, con ello, se sentencia su descenso a la Segunda División.

Además, el “Chago” deberá pagar una multa de 2.000 francos suizos (cerca de $2.342.740).

El descenso de Santiago Morning se concretará incluso si su apelación ante la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina por la resta de otros seis puntos al disponer irregularmente en su staff técnico a Esteban Paredes fuera exitosa.

Co esta resolución se mantienen en el Ascenso a todos los elencos que estaban complicados en el fondo: Deportes Temuco, Unión San Felipe, Deportes Santa Cruz, Curicó Unido y Magallanes.

