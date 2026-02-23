El Superclásico enciende la quinta fecha del Campeonato Nacional 2026

El este domingo terminó la cuarta fecha del Campeonato Nacional 2026 y la acción del certamen de Primera División del fútbol chileno continuará este fin de semana con el desarrollo de la quinta jornada.

Todo arrancará este viernes con el partido entre Cobresal y Deportes La Serena, a las 18:00 horas en el estadio El Cobre de El Salvador, mientras que más tarde, a las 20:30, Unión La Calera se medirá con Audax Italiano en el Nicolás Chahuán.

El sábado resalta el encuentro donde Huachipato, quien comparte el liderato con Colo Colo, visitará a Deportes Limache a las 18:00 en el Lucio Fariña de Quillota.

En tanto, este domingo se robará todas las miradas el Superclásico entre el Cacique y Universidad de Chile a las 18:00 en el Monumental, mientras que todo se cerrará con el cotejo entre Ñublense y Universidad Católica, a las 20:30 en Chillán.

REVISA LA PROGRAMACIÓN COMPLETA DE LA QUINTA FECHA DEL CAMPEONATO NACIONAL:

VIERNES 27 DE FEBRERO

18:00 horas, Cobresal vs. Deportes La Serena, estadio El Cobre.

20:30 horas, Unión La Calera vs. Audax Italiano, estadio Nicolás Chahuán.

SÁBADO 28 DE FEBRERO

12:00 horas, Coquimbo Unido vs. Deportes Concepción, estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

18:00 horas, Deportes Limache vs. Huachipato, estadio Lucio Fariña.

20:30 horas, Palestino vs. O'Higgins, estadio Municipal de La Cisterna.

DOMINGO 1 DE MARZO

12:00 horas, Universidad de Concepción vs. Everton, estadio Ester Roa.

18:00 horas, Colo Colo vs. Universidad de Chile, estadio Monumental.

20:30 horas, Ñublense vs. Universidad Católica, estadio Nelson Oyarzún.

PURANOTICIA