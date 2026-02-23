El Superclásico enciende la quinta fecha del Campeonato Nacional 2026

Tras el cierre de la cuarta jornada del Campeonato Nacional, la Primera División vuelve a la acción este fin de semana con una quinta fecha cargada de duelos clave. El plato fuerte será el Superclásico entre Colo-Colo y Universidad de Chile en el Monumental, mientras que equipos como Huachipato, buscarán consolidarse en la parte alta de la tabla.
El este domingo terminó la cuarta fecha del Campeonato Nacional 2026 y la acción del certamen de Primera División del fútbol chileno continuará este fin de semana con el desarrollo de la quinta jornada.
Todo arrancará este viernes con el partido entre Cobresal y Deportes La Serena, a las 18:00 horas en el estadio El Cobre de El Salvador, mientras que más tarde, a las 20:30, Unión La Calera se medirá con Audax Italiano en el Nicolás Chahuán.
El sábado resalta el encuentro donde Huachipato, quien comparte el liderato con Colo Colo, visitará a Deportes Limache a las 18:00 en el Lucio Fariña de Quillota.
En tanto, este domingo se robará todas las miradas el Superclásico entre el Cacique y Universidad de Chile a las 18:00 en el Monumental, mientras que todo se cerrará con el cotejo entre Ñublense y Universidad Católica, a las 20:30 en Chillán.
VIERNES 27 DE FEBRERO
18:00 horas, Cobresal vs. Deportes La Serena, estadio El Cobre.
20:30 horas, Unión La Calera vs. Audax Italiano, estadio Nicolás Chahuán.
SÁBADO 28 DE FEBRERO
12:00 horas, Coquimbo Unido vs. Deportes Concepción, estadio Francisco Sánchez Rumoroso.
18:00 horas, Deportes Limache vs. Huachipato, estadio Lucio Fariña.
20:30 horas, Palestino vs. O'Higgins, estadio Municipal de La Cisterna.
DOMINGO 1 DE MARZO
12:00 horas, Universidad de Concepción vs. Everton, estadio Ester Roa.
18:00 horas, Colo Colo vs. Universidad de Chile, estadio Monumental.
20:30 horas, Ñublense vs. Universidad Católica, estadio Nelson Oyarzún.
PURANOTICIA