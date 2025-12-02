El sentido mensaje de Emiliano Vecchio por el descenso de Unión Española a la Primera B

Continúan las reacciones por el descenso de Unión Española a la Primera B del fútbol chileno, el segundo en la historia del club.

Ahora fue el turno de un reconocido ex volante del conjunto hispano como es el argentino Emiliano Vecchio, quien publicó un video en sus redes sociales, en el cual manifestó toda su tristeza por la pérdida de categoría del elenco de colonia.

"Irnos al descenso es algo que nos toca a todos los que amamos a Unión Española, todos sabes que es mi casa, es un lugar donde fui feliz. Quiero mandarle mucha fuerza a todos los hinchas hispanos, que son muchísimos, y decirles que a veces es necesario que pasen estas cosas para volver con más fuerza", comenzó diciendo el mediocampista de 37 años.

"Vamos a estar juntos y vamos a pelearla. Unión es una institución gigante, con muchísimo prestigio, muchísima historia", añadió.

Por último, el rosarino se ofreció para defender al equipo rojo en la Primera B: "Estamos a disposición para ayudar y para devolver a Unión a donde se merece. Estaremos por Chile y, si Dios quiere, el año que viene estaremos ayudando a nuestra amada Unión Española".

Consignar que Vecchio vivió dos etapas en el cuadro hispano, en 2012, donde logró un subcampeonato, y después en 2024.

