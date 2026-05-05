El salto de Darío Osorio es inminente: el FC Midtjylland le abre las puertas de las grandes ligas

Un inminente cambio de aires en el balompié europeo asoma en el horizonte de Darío Osorio. Las especulaciones sobre una eventual salida del atacante desde el FC Midtjylland de Dinamarca hacia una liga de mayor envergadura han tomado fuerza durante el último tiempo, y los recientes acontecimientos apuntan a que este salto definitivo se concretará.

La confirmación de este buen momento llegó por parte de Kristian Kjaer, director deportivo del cuadro escandinavo. Luego de que el joven delantero chileno se hiciera presente en el marcador durante el reciente empate a 3 frente al Viborg, el dirigente garantizó que el oriundo de Hijuelas se encuentra totalmente preparado para asumir un desafío mayor en el Viejo Continente.

En un diálogo sostenido con el medio italiano Calcio Mercato, el representante de la institución danesa fue categórico respecto a la proyección del jugador: "Está sin duda listo tanto para la Serie A como para la Premier League y la Bundesliga. Tiene muchas cualidades: esta temporada está cubriendo toda la banda derecha".

Profundizando en las características físicas y tácticas que hacen destacar al futbolista, Kjaer añadió: "Él es muy rápido, cubre mucho terreno, es muy intenso. Tiene una velocidad extrema en los primeros metros y es muy bueno presionando. Puede jugar en la izquierda, puede jugar en la derecha".

Cabe consignar que los registros del jugador en el conjunto danés respaldan plenamente estos elogios. Hasta la fecha, el atacante acumula ocho goles convertidos, considerando sus participaciones tanto en los torneos locales como en la Europa League. Todo esto lo ha conseguido tras disputar 25 partidos, sumando un total de 1.317 minutos en el terreno de juego.

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