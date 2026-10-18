El retorno de Nicolás Jarry será ante Tomás Barrios

Nicolás Jarry (867° ATP) no juega desde el 14 abril de este año. Ese día, el tenista chileno, debido a una lesión en el codo derecho lo obligó a retirarse de los octavos de final del Challenger de Oeiras, en Portugal.

Pero está a horas de su retorno que será en cancha de arcilla en el marco del Challenger 75 de Cali, torneo al cual accedió mediante juna wild card.

Y el destino quiso que este retorno sea frente a un compatriota puesto que en la primera ronda jugará este lunes a las 15 horas frente a Tomás Barrios (132°).

Jarry ha ganado los dos partidos ante Barrios, los cuales fueron en clasificaciones en torneos challengers de 2016 y 2017.

PURANOTICIA