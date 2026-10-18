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El retorno de Nicolás Jarry será ante Tomás Barrios

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Ambos tenistas chilenos se medirán este lunes en la primera ronda del Challenger 75 de Cali.

El retorno de Nicolás Jarry será ante Tomás Barrios
Domingo 18 de octubre de 2026 13:55
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Nicolás Jarry (867° ATP) no juega desde el 14 abril de este año. Ese día, el tenista chileno, debido a una lesión en el codo derecho lo obligó a retirarse de los octavos de final del Challenger de Oeiras, en Portugal.

Pero está a horas de su retorno que será en cancha de arcilla en el marco del Challenger 75 de Cali, torneo al cual accedió mediante juna wild card.

Y el destino quiso que este retorno sea frente a un compatriota puesto que en la primera ronda jugará este lunes a las 15 horas frente a Tomás Barrios (132°).

Jarry ha ganado los dos partidos ante Barrios, los cuales fueron en clasificaciones en torneos challengers de 2016 y 2017.

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