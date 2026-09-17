El remo le da un nuevo oro a Chile: César Abaroa y Marcelo Poo se imponen en los Juegos Suramericanos 2026

El remo chileno continúa brillando en los Juegos Suramericanos 2026, que se desarrollan en Santa Fe, Argentina, y este jueves volvió a darle una alegría a la delegación nacional al conquistar su cuarta medalla de oro en la disciplina.

Esta vez, los encargados de subir a lo más alto del podio fueron César Abaroa y Marcelo Poo, quienes se impusieron en la final del dos sin timonel masculino.

Los representantes nacionales completaron la prueba con un tiempo de 6'19"15, superando a la dupla de Uruguay por apenas 1"11 y quedándose así con la medalla de oro.

Con este resultado, Chile suma cuatro preseas doradas en el remo de estos Juegos Suramericanos, consolidando el destacado desempeño de la disciplina en la competencia regional.

Además, el triunfo de Abaroa y Poo permitió que el Team Chile alcanzara su 12ª medalla de oro en la clasificación general, donde actualmente ocupa el quinto lugar del medallero.

(Imagen: @TeamChile_COCH)

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