Actualización del ranking ATP: subidas y bajas para los tenistas chilenos tras el Abierto de Australia

Terminó el Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada, y la ATP volvió a actualizar el ranking, el cual trajo cambios para los principales tenistas chilenos en el circuito previo a la serie de Copa Davis de este fin de semana ante Serbia.

Por ejemplo, Alejandro Tabilo, pese a perder la final del Challenger de Concepción, subió seis puestos para ubicarse 73°.

En tanto, Cristian Garin tuvo un retroceso de diez casilleros para situarse 92°, cerca de abandonar nuevamente el top 100.

Por su lado, Tomás Barrios registró un descenso de cinco lugares para posicionarse 112°, mientras que Nicolás Jarry bajó siete peldaños para ser 140° y Matías Soto fue el que más ascendió, con 66 puestos para ubicarse 323°.

Respecto al top ten, el español Carlos Alcaraz aumentó su ventaja en el número uno del mundo sobre el italiano Jannik Sinner, segundo, al conquistar el título del Abierto de Australia y completar los cuatro majors, mientras que el serbio Novak Djokovic, con su final en Oceanía desplazó al alemán Alexander Zverev del tercer lugar.

TOP TEN

1° Carlos Alcaraz (España) 13.650 (0)

2° Jannik Sinner (Italia) 10.300 puntos (0)

3° Novak Djokovic (Serbia) 5.280 (+1)

4° Alexander Zverev (Alemania) 4.605 (-1)

5° Lorenzo Musetti (Italia) 4.405 (0)

6° Alex de Miñaur (Australia) 4.080 (0)

7° Taylor Fritz (Estados Unidos) 3.940 (+2)

8° Felix Auger-Aliassime (Canadá) 3.725 (0)

9° Ben Shelton (Estados Unidos) 3.600 (0)

10° Alexander Bublik (Kazajistán) 3.235 (0)

RANKING DE LOS CHILENOS

73° Alejandro Tabilo 774 (+6)

92° Cristian Garin 656 (-10)

112° Tomás Barrios 546 (-5)

140° Nicolás Jarry 441 (-7)

323° Matías Soto 157 (+66)

698° Daniel Núñez 46 (-20)

786° Benjamín Torrealba 35 (+46)

948° Diego Fernández 20 (+7)

982° Nicolás Villalón 18 (+10)

PURANOTICIA