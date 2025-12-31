El problema que enfrenta Lichnovsky y Dávila para definir su futuro en el América para la temporada 2026

Pese a que desde hace varias semanas se sabe que el defensa nacional Igor Lichnosvky y el delantero criollo Víctor Dávila no entran en los planes del América para la temporada 2026, aun no hay novedades sobre el futuro de ambos.

Por lo mismo, el periodista Fernando Esquivel reveló el gran problema que tienen las águilas debido a esta situación, ya que sí o sí necesita desprenderse de los chilenos para liberar cupos de extranjeros.

El zaguero, por ejemplo, fue vinculado fuertemente a Universidad de Chile -club que lo vio nacer- y durante los últimos días apareció en la órbita del Pachuca, elenco que habría tomado ventaja por su fichaje.

En el caso del iquiqueño, quien tuvo un pobre registro goleador en el segundo semestre del 2025, su carta interesa tanto a Necaxa como al Club León, conjuntos donde brilló con luz propia en su anterior etapa en el fútbol mexicano.

