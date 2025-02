El potente mensaje de Javier Correa a futbolistas jóvenes: "Los pibes quieren salir y darse a conocer"

Una potente reflexión realizó Javier Correa, delantero y goleador de Colo Colo, quien criticó duramente el estilo de vida y las prioridades de algunos juveniles, acusando que estos estarían privilegiando aspectos extra futbolísticos por sobre sus propias carreras.

En una entrevista con el canal de YouTube XDXT Play, partió recordando sus inicios en Instituto de Córdoba y aseguró que "en mi categoría hacía lo que quería. Pensaba que era siempre así, contestaba mal y volvía a jugar. Nunca me sacaron ni me suspendieron. Todas esas cosas me pasaron en primera, y eso no se perdona. Creo que ningún club está con esa intención de educar a un pibe que por ahí no entendía nada".

Asimismo, el trasandino apuntó que "hoy los presupuestos y la plata que manejan los equipos de fútbol y cada jugador son distintos. Tu si quieres ponerte un cono en la cabeza, póntelo. Con tu plata has lo que quieras, obviamente después no vengas a llorar que estás comiendo arroz con papas".

Fue en ese punto de la conversación que subrayó que "tú le dices a un pibe, no te compres ese auto y te dice: '¿Por qué no, si yo la plata la tengo?' Va y se lo compra. Después, adentro de la cancha, el auto no juega. Adentro de la cancha tienes que entrenar al 100, venir temprano, acostarte temprano, hacer lo que tienes que hacer".

"Los pibes de hoy no te escuchan de esa manera. Quieren las mejores zapatillas, tienen el anillo, el iPhone, tienen todos los detallitos que hacen caminar por la calle para que te digan 'ese es jugador de fútbol'", agregó el atacante.

Por último, Correa planteó que "todos los clubes deberían tener a alguien retirado o que haya jugado, entre el vestuario y la calle, porque es muy difícil, todos los pibes quieren salir y darse a conocer. Pero tiene sus pro y sus contras, cuando todo va bien no hay problema, pero cuando todo val mal, suerte".

PURANOTICIA