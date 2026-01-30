El “Mono” Sánchez lanza el desafío: Coquimbo Unido va por el bicampeonato

Este viernes arranca el Campeonato Nacional 2026, donde Coquimbo Unido defiende el histórico título conquistado en la temporada pasada.

Previo al inicio del certamen, Diego Sánchez, portero y figura del cuadro "pirata", aclaró cuál es el objetivo del club para este año y mandó un potente aviso a los grandes del fútbol chileno.

"Como la gente nos da como candidatos, nosotros tenemos más que asumido que tenemos que defender el título y tratar de lograr nuevamente el torneo. O sea, lograr esta Supercopa también ya nos va dando más ganas de seguir haciendo historia", expresó el "Mono" en conversación con ESPN.

"Claramente queremos ser bicampeones y vamos a trabajar por eso. Yo en mi cabeza quiero ser campeón, obviamente. O sea, ser bicampeón con Coquimbo ya sería demasiado y eso quiero", añadió el golero.

Consignar que Sánchez y Coquimbo Unido vienen de conquistar el título de la Supercopa al derrotar a Universidad Católica mediante lanzamientos penales, donde el portero fue figura al atajar sin guantes.

PURANOTICIA