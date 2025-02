El mensaje de Pellegrini al Real Madrid por sus reclamos sobre el arbitraje en las que se sintió perjudicado

Manuel Pellegrini y el Betis tendrán un durísimo desafío este sábado, cuando reciba al poderoso Real Madrid, uno de los líderes, junto al Barcelona, de la Liga española.

En la conferencia de prensa de este viernes, el técnico chileno del cuadro verdiblanco anticipó el cotejo, cuya previa ha estado marcada por polémicas arbitrales en las que el elenco merengue se ha sentido perjudicado.

De cara al encuentro, el estratego nacional sostuvo: "Siempre confío en que el equipo puede dar la cara ante cualquiera, porque así lo ha demostrado las cinco últimas temporadas. Unos partidos mejores, otros peores, pero será un equipo con la personalidad de ir a buscar el partido, y de intentar sumar tres puntos en casa".

Sobre el hecho de contar con el delantero brasileño Antony, tras la anulación de una tarjeta roja en los tribunales de disciplina, el DT comentó: "Cuando los árbitros hacen una decisión que compromete el resultado de un partido, expulsiones o penaltis, deben revisarse siempre por el VAR. Desgraciadamente no se revisó, de haberse revisado, se habrían saltado todos estos pasos conflictivos que quizás se han tomado".

"Cuando uno critica a los árbitros por distintos motivos, y cree que es la razón por la cual no gana, cuando gana tampoco tiene valía, porque otros pueden reclamar que ganaste por decisiones arbitrales. Pero creo que los equipos que ganan tanto y que cuando no ganan se centran en el arbitraje, no es una buena política", añadió el "Ingeniero" sobre los jueces en España.

