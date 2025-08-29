El mensaje de Alexis Sánchez ante su complicado presente en Udinese: "Al final sé que acabarás vencedor"

Debido a que faltan solamente tres días para que se cierre el libro de pases del fútbol europeo, todo indica que Alexis Sánchez se mantendrá en el Udinese de Italia, cuadro con el que tiene contrato hasta mediados de 2026.

Tal como le ocurrió en la campaña pasada, al delantero chileno le espera un duro panorama para esta temporada que arrancó en la Serie A por la tensa relación con el técnico Kosta Runjaic, quien no le dio mayores minutos entre 2024 y 2025.

Por eso, el goleador histórico de la Roja parece resignarse a su presente en el cuadro de Friuli y este viernes publicó un mensaje a través de su cuenta de Instagram inspirado en la película Rocky IV.

En ese sentido, el tocopillano posteó una imagen junto a sus compañeros de Udinese en la práctica y escribió "estamos listos".

En la misma publicación, Sánchez agregó un extracto de la película en la que se ve al personaje principal recibiendo una charla motivacional: "Deberás pasar por un infierno peor que cualquier pesadilla que hayas soñado, pero al final sé que acabarás vencedor".

"Lo intentaré, lo intentaré", es la respuesta del personaje que protagoniza Sylvester Stallone.

PURANOTICIA