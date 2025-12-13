El León de Collao apuesta por la herencia Cavalleri en su retorno a la élite

Luego de 17 años de ausencia, Deportes Concepción se prepara para su esperado regreso a la Primera División en la temporada 2026, con el objetivo de conformar un plantel competitivo que le permita sostenerse en la máxima categoría del fútbol chileno.

En ese contexto, el club lila tendría prácticamente cerrado a su primer refuerzo: el delantero Matías Cavalleri, jugador que además porta un apellido profundamente ligado a la historia de la institución penquista. Se trata del nieto de Fernando “Palito” Cavalleri, recordado ex futbolista y entrenador del club, figura emblemática del León de Collao durante las décadas de los años 80 y 90.

El arribo de Cavalleri representa no solo una incorporación deportiva, sino también un guiño a la identidad histórica del club, en momentos en que Deportes Concepción busca fortalecer su vínculo con su pasado en esta nueva etapa en la élite del fútbol nacional.

Matías Cavalleri retorna al fútbol chileno tras pasos por el balompié brasileño, donde defendió a Paysandú y Alagoinhas, con rendimientos irregulares. En el ámbito local, el atacante registra pasos por Curicó Unido, Unión La Calera y Palestino, experiencia que ahora espera capitalizar en su nuevo desafío con la camiseta lila.

