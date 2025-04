El juramento de la Rojita Sub 17: "Vamos a tratar de llevar a Chile a un nuevo Mundial"

Una destacada actuación es la que está realizando la Selección Chilena sub 17 en el Sudamericano desarrollado en Colombia, donde han sumado dos victorias que los tienen ad portas de asegurar su clasificación al Mundial de Qatar.

El elenco que adiestra Sebastián Miranda ocupa el segundo puesto del grupo A con los mismos 6 puntos de Argentina, pero con menor diferencia de gol, y el sábado enfrentará a Paraguay, sabiendo que dependen de sí mismos para timbrar su boleto a la cita planetaria.

En la previa al duelo con la Albirroja, el defensa nacional Ricardo Guzmán señaló al sitio oficial de la ANFP que "lo más importante que tenemos como virtud es la unión del equipo, estamos los 23 en la misma línea, también ayuda que el Cuerpo Técnico ha sido claro con la idea de juego y se preocupa de cada uno de los jugadores y staff".

En la misma línea, el futbolista de O'Higgins destacó al DT Miranda y sus colaboradores, de quienes dijo que "han hablado con todos, con los que les toca jugar y con los que no les ha tocado participar. Estamos muy contentos. Vamos a tratar de llevar a Chile a un nuevo Mundial".

El zaguero, quien venía trabajando en el combinado nacional desde la sub 15, aseguró que "me siento muy afortunado de estar acá, esto no es para cualquiera. Lamentablemente no pude estar por una lesión en el Sudamericano anterior. Tenía muchas ganas de estar, pero ahora siento que todo se me está dando y eso es gracias al equipo".

