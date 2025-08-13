Martín Rodríguez y su adiós de Ñublense: "Siempre supe que esta etapa podía ser corta"

Martín Rodríguez sorprendió a todos en Ñublense. El delantero, quien llegó a principios de esta temporada 2025 dejó el cuadro chillanejo para vivir una nueva experiencia en el fútbol extranjero.

El ex seleccionado nacional tendría todo listo para regresar al Altay Spor de Turquía, elenco donde ya jugó en la temporada 2021-2022.

Tras conocerse la noticia, la cual generó molestia entre los hinchas, el ex Colo Colo utilizó sus redes sociales y publicó un sentido mensaje para despedirse del club.

"Hoy me toca despedirme de Ñublense, un club que me abrió las puertas y me recibió con cariño desde el primer día", comenzó diciendo el atacante.

"Llegué en febrero con muchas ilusiones y con la esperanza de aportar mi fútbol al equipo. No fue el semestre que soñé, pero en ningún momento dejé de dar lo mejor de mí, de ser profesional y de respetar esta camiseta", añadió.

Además, agregó que "estos seis meses fueron intensos y llenos de aprendizajes. Siempre supe que esta etapa podía ser corta, pero eso no le quita el valor a lo vivido. Me llevo el apoyo de mis compañeros, el trabajo de todo el staff y, sobre todo, el cariño de la gente que me alentó incluso en los momentos difíciles".

Por último, Rodríguez sostuvo: "Gracias Ñublense, gracias Chillán, gracias a todos los que hicieron que este paso dejara huella en mí. Les deseo lo mejor en lo que viene. Con gratitud y respeto, Martín Rodríguez".

