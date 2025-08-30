El inesperado motivo que frena la salida de Víctor Dávila desde el América

A pesar de haber vuelto a anotar la semana pasada en el triunfo del América sobre Atlas, en México insisten con la salida del delantero nacional Víctor Dávila de las filas del cuadro milloneta.

El rumor que ha circulado en los últimos días es que el elenco azulcrema propondría al Necaxa un intercambio por el volante argentino Agustín Palavecino, poniendo sobre la mesa las cartas del chileno y el neerlandés Javairo Dilrosun.

Sin embargo, el medio partidario Soy Águila reveló que existe un gran inconveniente que frenaría la operación, el cual dice relación con los cupos de futbolistas foráneos de ambas instituciones.

"Hay un problema con la plaza de los extranjeros que no han podido solucionar debido a que aún no resuelven el tema de Víctor Dávila y Javairo Dilrosun. Además el equipo de los Rayos del Necaxa también tienen sus cupos de extranjeros llenos y por lo tanto, tampoco podrían integrar a un miembro más a la institución", detallaron en la publicación.

De esta manera, todo pareciera indicar que Dávila se mantendrá en el Nido de Coapa, al menos, por lo que resta de año.

