El inesperado compañero de ataque que podría tener Alexis Sánchez en Sevilla

El Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo sumó su tercer duelo consecutivo sin ganar en La Liga tras empatar a uno con el Valencia, estancándose peligrosamente en el 13° lugar a solo cinco puntos de la zona de descenso.

En el cuadro blanquirrojo no quieren repetir la mala campaña del ciclo pasado donde también sufrieron con la parte baja de la tabla y, por lo mismo, la directiva comienza a mirar de reojo del mercado invernal que abre en enero.

En ese contexto, Canal Sur Radio reveló que el equipo de los chilenos estaría tras los pasos del delantero ucraniano Mykhailo Mudryk, futbolista perteneciente a los registros del Chelsea FC pero que no juega hace más de un año.

¿El motivo? Una sanción por dopaje por presunto consumo de meldonio lo tiene sin sumar minutos desde diciembre de 2024 y recién a mediados de enero podría estar apto para vestirse de corto en una cancha de fútbol.

La idea de los nervionenses sería solicitar un préstamo por el veloz extremo por quien los blues pagaron setenta millones de euros más otros treinta en variables al Shakhtar Donetsk en enero de 2023.

Sin embargo, Sevilla no corre solo en esta carrera, ya que el Estrasburgo, elenco perteneciente al mismo consorcio del Chelsea, tendría también en la mira a Mudryk.

PURANOTICIA