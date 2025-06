El firme respaldo de Harold Mayne-Nicholls a Aníbal Mosa: "Nunca dejó de cumplir"

El pasado viernes Aníbal Mosa sufrió un duro golpe en su gestión como presidente de Blanco y Negro, luego de que en una nueva junta de accionistas se volviera a rechazar los estados financieros de la concesionaria que administra a Colo Colo.

Tras la cita, el timonel del Cacique lamentó el hecho, al expresar: "Estoy cansado de la situación. Uno puede tener diferencias legítimas, que te guste más algo, pero no ensuciar la cancha con cosas que son un aporte para la institución".

Sin embargo, el empresario de origen sirio recibió el apoyo de un viejo conocido como es Harold Mayne-Nicholls, quien fue vicepresidente ejecutivo de la sociedad anónima y estuvo trabajando en el proyecto de la remodelación del Monumental.

"Yo sé que hay mucha crítica con Aníbal. No soy su amigo, no salgo a carretear con él, pero solo puedo decir una cosa: Aníbal nunca dejó de cumplir con lo que me había prometido. Cada vez que me dijo ‘esto va a ser así’, fue así. El tipo tiene una palabra. A mí en Colo Colo no me falló nunca", comentó el actual candidato presidencial en declaraciones que reproduce el sitio Redgol.

"Y lo otro, es que es muy colocolino. Cuando pierde Colo Colo, sufre y es casi insoportable. Es hincha colocolino de una manera impresionante. Esas cosas uno las ve. A mí la palabra empeñada me la respetó siempre y yo no podría decir una palabra en contra de eso", añadió el otrora timonel de la ANFP.

Por último, el antofagastino confirmó que dejó su puesto como asesor en la renovación del Monumental: "Lo dejé porque me parece incompatible con alguien que quiere emprender una carrera hacia la presidencia de la República. Ya me desvinculé el último día de abril".

