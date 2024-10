El espaldarazo de Víctor Dávila al DT Ricardo Gareca tras críticas de Arturo Vidal

En la Selección Chilena ya tienen la mente puesta en el partido de este jueves ante Brasil por las Clasificatorias para el Mundial 2026, donde saben que necesitan conseguir un triunfo para no enredarse más en este proceso eliminatorio.

De lo contrario, se complicaría aún más al técnico Ricardo Gareca, cuestionado tras la nefasta doble fecha de septiembre con las derrotas ante Argentina y Bolivia.

Por eso, el delantero Víctor Dávila, quien se perfila como titular ante el Scratch, salió a respaldar con todo al estratego argentino de la Roja.

"En gustos no hay nada escrito. Este es un cuerpo técnico calificado y por algo está en la selección e hizo lo que logró en Perú. Cuando Ricardo llegó a la selección estaban todos contentos y ahora que la situación es más difícil aparecen opiniones distintas y es válido. Estamos todos en el mismo barco y si las cosas no salen, no es sólo porque el cuerpo técnico tenga la culpa. Somos todos", expresó el jugador del América de México.

Además, salió al paso de las críticas de Arturo Vidal hacia el "Tigre", diciendo que "todos sabemos lo que es Arturo Vidal y la calidad de jugador que es. Todos tienen su opinión y cada uno es abierto a pensar lo que quiera (...) Si a alguien le parece que son los jugadores ideales o no, nosotros no estamos para debatir eso, sino que estamos enfocados en lo que podemos hacer ante Brasil".

Cabe consignar que el partido entre la Selección Chilena y Brasil se disputará a las 21:00 horas de este jueves 10 de octubre en el Estadio Nacional.

