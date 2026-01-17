El equipo del chileno sigue firme en la lucha por ascender a la Premier League

El Ipswich Town, equipo donde milita el volante chileno Marcelino Núñez, continúa consolidándose en la parte alta de la Championship, la segunda categoría del fútbol inglés, manteniéndose de lleno en la lucha por el ascenso a la Premier League.

Este sábado, el conjunto local consiguió una contundente victoria por 3-0 ante Blackburn, en el marco de la fecha 27 del torneo, confirmando el buen nivel colectivo que viene mostrando a lo largo de la temporada.

El triunfo se encaminó rápidamente gracias al autogol de Eiran Cashin a los 3 minutos, seguido por las anotaciones de Jack Taylor (12’) y Sammie Szmodics (88’), en un partido que Ipswich dominó con autoridad de principio a fin.

Marcelino Núñez fue titular y se mantuvo en cancha hasta el minuto 79, cumpliendo una labor activa en el mediocampo. El ex Universidad Católica recibió además una tarjeta amarilla, en un encuentro de alta intensidad.

Con este resultado, Ipswich alcanzó los 47 puntos y se ubicó en el tercer lugar de la tabla de posiciones, ratificando su condición de serio candidato para pelear uno de los cupos de ascenso directo o, al menos, asegurar presencia en los playoffs de la Championship.

