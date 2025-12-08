El entorno de Arturo Vidal criticó duramente a Fernando Ortiz y defendió la postura de Esteban Pavez

Juan Ramírez, reconocido preparador físico personal de Arturo Vidal, disparó con todo en contra del director técnico de Colo Colo, Fernando Ortiz, luego de la derrota ante Audax Italiano que dejó a los albos sin competencia internacional para el 2026.

Pese a no mencionarlo directamente, el profesional publicó un mensaje en sus redes sociales en evidente alusión al estratego argentino.

"Cuando no se respeta al jugador tomando decisiones tribuneras y manipuladas, cuando el discurso es populista para agraciarse con los hinchas no hay otro resultado que las manos vacías. Lamentablemente, pero así fue en todos lados", indicó el amigo del "King".

Eso no fue todo, ya que Ramírez se cuadró con volante Esteban Pavez, quien salió de la titularidad después de un polémico elogio hacia Universidad Católica en una entrevista con el canal del Sifup.

"Respeto toda la vida, capitán", señaló el hombre, quien acompañó el escrito con una imagen junto al mediocampista y referente del Cacique.

