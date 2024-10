El duro diagnóstico de Nicolás Córdova al presente del fútbol chileno: "Sin duda estamos en una crisis"

La Selección chilena sub-20 cayó el fin de semana por 3-0 ante Estados Unidos en Quilín, en el primero de los dos amistosos que disputa este mes en su preparación de cara al Mundial de la categoría que se desarrollará el próximo año en suelo nacional.

Tras la derrota ante los norteamericanos, el técnico de la Roja, Nicolás Córdova, realizó un durísimo análisis del presente del balompié criollo y lo calificó de "crisis a nivel general".

"Claramente hay muchas cosas que hay que mejorar y se tienen que hacer de manera distinta, pero no depende de mí. Yo simplemente soy el jefe técnico de las selecciones juveniles. Esa pregunta va para otras personas. Sin duda que estamos en una crisis. Es una crisis de muchas cosas que hay que arreglar y no hay que buscar la excusa del recambio. Nosotros tenemos que ponernos a trabajar realmente serio de una vez por todas. Tenemos que tener infraestructura, calidad de entrenadores y muchas otras cosas", expresó el DT del combinado nacional juvenil.

"Esto no depende sólo de una persona, depende de que el fútbol chileno se ponga a trabajar de una vez por todas. Yo hoy día estoy acá, pero va a venir otro y pasará lo mismo. Con cabeza, ayuda y dedicación si se puede cambiar esto, pero no es tarea ni del entrenador de la selección ni el jefe técnico de las juveniles, es tarea del fútbol chileno", añadió.

Sobre la polémica decisión de la ANFP de hacer jugar este partido en las canchas de Quilín en vez de un estadio con público, sostuvo: "Yo soy el primero que quiero jugar en estadios y quiero que la gente vaya a apoyarnos, pero acá hay muchas situaciones que se desconocen. Primero que todo es que Estados Unidos nos pidió jugar en cancha de pasto y no en sintético. Entonces, te quedan pocos estadios donde jugar. Hay otro tema económico. Nosotros al no tener estadio propio, la selección tiene que arrendar estadios y no es solo un tema de que no queramos, hay muchas cosas que se desconocen y se cree que nosotros queremos jugar a puertas cerradas".

Consignar que la Roja sub-20 disputará su segundo amistoso ante Estados Unidos este martes 15 de octubre a puertas cerradas en las canchas de Juan Pinto Durán.

