El debut de Brasil fue con un trabajado empate ante un robusto Marruecos

Sin duda el duelo entre Brasil y Marruecos era uno de los más esperados de la primera fase del Mundial. En un entretenido encuentros ambas selecciones repartieron puntos.

En el primer tiempo el gran dominio del balón fue para el denominado León de África. Su dominio fue claro en los primeros minutos, pero con el pasar del tiempo se fue diluyendo y comenzó aparecer el dominio de los sudamericanos.

Abre la cuenta el cuadro africano debido a un pase profundo de Brahim Díaz que fue conectado de primera por Saibari, quien la mandó al fondo de las redes a los 21 minutos de juego.

Brasil parecía derrumbarse, pero la genialidad de Vinicius fue clave quien se inventó una jugada solitaria para clavarla en el ángulo de Bono, a los 32 minutos y conseguir el empate.

Tras ese empate el partido perdió ritmo. Minutos para uno y otros para el rival, pero el marcador quedó estancado hasta el minuto final. Se repartieron puntos entre Brasil y Marruecos en el debut mundialero.

PURANOTICIA