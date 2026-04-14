El crudo análisis de Jaime Vera sobre los futbolistas actuales: "No se hablan en el camarín, están metidos en el teléfono"

Rangers de Talca atraviesa una profunda crisis futbolística que los tiene como colistas de la Liga de Ascenso, siendo el único elenco de la categoría que todavía no gana.

Y su entrenador, Jaime Vera, afrontó el duro presente e hizo un descarnado anáisis de lo que pasa en el plantel.

"En el fútbol profesional son los resultados los que mandan. Podré ser un buen o mal entrenador, pero si los resultados no acompañan, nos van a criticar. Hay que asumir las críticas. El equipo se vio más sólido que otros días, pero igual nos hicieron tres goles y perdimos", señaló.

Sobre la falta de liderazgos en el equipo, el "Pillo" hizo un duro análisis de los actuales jugadores en Chile.

“El equipo habla poco, pero no le echo la culpa a este equipo. Las generaciones vienen así, no se hablan en el camarín. Están metidos en el teléfono, eso se traspasa a la cancha. Pueden estar al lado y se mandan mensajes entre ellos chateando”, comentó.

Añadió que “tendría que quitarles los teléfonos. Hablamos más nosotros como cuerpo técnico, fuimos criados de otra manera. Es una situación que no puedo cambiar, en el fútbol lo que más se necesita es hablar. Ellos deben estar muy golpeados por lo que pasó. Les hablé fuerte en el camarín; es lo que me corresponde como entrenador y, si les molesta, se los seguiré diciendo”.

Finalmente, Vera sostuvo que “si veo las redes sociales, me enveneno. Yo quiero ser un hombre feliz. Es nadar contra la corriente y morir ahogado, así está la sociedad. Todo es por redes sociales”.

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