El "Coto" Sierra se consolida en Qatar: Al Wakrah renueva al DT chileno tras un sólido debut

Tras su amargo paso por Unión Española durante la temporada pasada, José Luis Sierra regresó en marzo de este 2026 al fútbol internacional para asumir la dirección técnica del Al Wakrah, de la liga de Qatar.

En su primera campaña al mando del conjunto catarí, el entrenador chileno condujo al equipo al séptimo lugar del campeonato local y alcanzó las semifinales de la Copa del Emir, instancia en la que Al Wakrah quedó eliminado tras caer en la definición por penales frente a Al Gharafa.

El desempeño del equipo convenció a la dirigencia, que decidió extender el vínculo del "Coto" hasta 2027, noticia que fue oficializada por el club a través de sus redes sociales.

Como parte del anuncio, Al Wakrah acompañó la publicación con un video que recordó el recordado gol de José Luis Sierra con la Selección Chilena frente a Camerún en el Mundial de Francia 1998.

Tras confirmarse la renovación, el exvolante envió un mensaje a los seguidores del club.

"Le mando un afectuoso saludo a toda la hinchada. Solo decirles que la historia sigue", expresó Sierra para confirmar su continuidad en el elenco catarí.

PURANOTICIA