El contundente análisis del DT de Le Havre sobre el presente de Damián Pizarro: "No está a la altura de la tarea"

Damián Pizarro partió del Udinese de Italia a mediados de este 2025 al Le Havre de Francia en busca de sumar los minutos que no logró en el cuadro de Friuli. Sin embargo, en el cuadro galo tampoco lo pasa bien.

Al igual que el reciente fin de semana, el delantero chileno volvió a quedar fuera de la convocatoria para el duelo de este miércoles frente a Stade Brestois, por lo que tendrá su tercer partido consecutivo sin jugar en la Ligue 1.

Didier Digar, técnico del club, se refirió a la situación del atacante nacional y realizó un breve, pero contundente análisis para justificar la falta de minutos del ex Colo-Colo.

"Está comprometido, escucha, pero no está a la altura de la tarea", expresó el estratego sobre el criollo en conferencia de prensa.

Consignar que Pizarro apenas ha sumado 26 minutos en dos presencias en el Le Havre, que se desglosan en el empate a 1 frente a Lorient, el 21 de septiembre, y en la igualdad a 2 contra Stade Rennes el 5 de octubre.

(Imagen: @hac_foot)

