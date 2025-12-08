El capitán de Colo Colo reconoce errores y se disculpa con la hinchada

Esteban Pavez, uno de los capitanes de Colo Colo, rompió su silencio tras la derrota por 2-1 ante Audax Italiano, que dejó al equipo fuera de los torneos internacionales de la temporada 2026 y puso fin a una compleja celebración por el centenario del club.

En zona mixta, el mediocampista abordó la polémica generada por sus declaraciones anteriores, en las que aseguró que Universidad Católica era la mejor institución del país. “Tengo muchas cosas que decir, pero hoy no me voy a referir a todo lo que tengo que decir, porque la vez pasada sacaron todo de contexto. A lo único que me voy a referir es que Colo Colo es y será siempre el equipo más grande de Chile por lejos, no hay comparación”, subrayó Pavez.

El volante no dejó pasar la oportunidad de enviar un mensaje a los hinchas: “Lo que quería decir es que le pido disculpa a la gente, creo que fue un año de mierda, disculpen la palabra, pero así fue, fue un año de mierda. La gente también se puso increíble, creo que no merecían lo que hicimos este año, y solamente eso, pedirle disculpas a la gente. Gracias por el apoyo de siempre”.

Con estas palabras, Pavez buscó cerrar la polémica y reafirmar su compromiso con el club, enviando un mensaje de responsabilidad y cercanía a los fanáticos tras una temporada complicada para Colo Colo.

