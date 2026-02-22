El Cacique suma su tercera victoria y mete presión antes de enfrentar a la U

Colo Colo dio un nuevo paso en su recuperación futbolística al imponerse por la cuenta mínima a O’Higgins en el estadio El Teniente, resultado que le permitió alcanzar el segundo lugar de la Liga de Primera y llegar con confianza renovada al esperado Superclásico frente a Universidad de Chile.

El equipo dirigido por Fernando Ortiz mantuvo la base que venía de conseguir triunfos consecutivos, apostando por la continuidad pese a las críticas que habían marcado semanas anteriores. La única baja relevante fue la del lesionado Javier Correa, ausencia que no impidió sostener la estructura del equipo.

Durante el primer tiempo, O’Higgins tomó la iniciativa y se instaló en campo rival. Juan Leiva y Francisco González generaron las ocasiones más claras ante un Colo Colo que tardó en asentarse y que mostró dificultades para hilvanar juego ofensivo en los primeros minutos.

Recién pasada la mitad de la primera fracción, Claudio Aquino se animó con un remate que inquietó al arquero Omar Carabalí. También lo intentaron Maximiliano Romero y Tomás Alarcón, aunque sin precisión suficiente para romper el cero antes del descanso.

En el inicio del complemento, el Cacique mostró otra actitud. Joaquín Sosa rompió líneas con un avance decidido y su remate obligó al rebote del portero. Claudio Aquino (55’) aprovechó la segunda jugada y marcó el único gol del encuentro, desatando la celebración alba.

Tras la apertura de la cuenta, el conjunto rancagüino intentó reaccionar, incluso ilusionándose con un penal que fue invalidado por el VAR tras revisión del árbitro. Esa jugada terminó por golpear anímicamente al local, que perdió claridad en los metros finales.

En el tramo final, Romero llegó a convertir lo que parecía el segundo tanto, pero una falta previa fue advertida desde la cabina y el gol fue anulado. Pese a algunos intentos en los descuentos, Fernando De Paul respondió con seguridad para sostener la ventaja.

Con este resultado, Colo Colo sumó su tercera victoria consecutiva, alcanzó los nueve puntos y quedó segundo en la tabla, solo superado por diferencia de goles. Ahora, todas las miradas se centran en el Superclásico ante Universidad de Chile, donde el Cacique buscará confirmar su alza futbolística en el estadio Monumental.