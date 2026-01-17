El Betis vence 2-0 al Villarreal y mantiene viva la ilusión de la Champions

El Real Betis consiguió un triunfo de enorme valor en LaLiga al imponerse por 2-0 a Villarreal, un rival directo que llegaba con una racha de ocho victorias en sus últimos nueve partidos y ocupaba el tercer lugar de la tabla. La victoria del elenco dirigido por Manuel Pellegrini consolida a los verdiblancos en el sexto puesto, manteniendo viva la ilusión de alcanzar la Champions League tras más de dos décadas de ausencia.

El encuentro inició con un partido equilibrado, donde ambos equipos generaron llegadas de riesgo. Chimy Ávila estuvo cerca de abrir la cuenta en los primeros minutos, mientras que Georges Mikautadze y Gerard Moreno respondieron con ataques peligrosos para el Villarreal. Alfonso Pedraza también creó la ocasión más clara para los visitantes, pero el portero Álvaro Valles respondió con una atajada decisiva.

En la segunda mitad, Betis aprovechó la leve caída en el ritmo del Villarreal. A los 57 minutos, un centro de Antony provocó un rechazo corto de la defensa visitante y Aitor Ruibal apareció para marcar el 1-0, golpeando a un rival que había perdido solo ante Barcelona en sus últimos nueve encuentros. La situación se complicó aún más cuando Santi Comesaña fue expulsado tras una dura falta sobre Giovani Lo Celso.

Con un hombre menos, Villarreal quedó expuesto y Betis lo aprovechó en los minutos finales. Pablo Fornals selló la victoria con un potente remate cruzado que puso el 2-0 definitivo, asegurando tres puntos vitales para los verdiblancos. Este resultado refuerza la posición del equipo en la tabla y envía un mensaje claro sobre su capacidad para competir contra rivales de alto nivel.

La victoria ante Villarreal no solo fortalece la confianza del plantel, sino que también acerca al Betis al sueño de la Champions League, demostrando carácter, ambición y efectividad en momentos clave del campeonato. El conjunto de Pellegrini sigue consolidándose como un rival fuerte en la lucha por puestos europeos y mantiene viva la esperanza de regresar a la máxima competición continental.

