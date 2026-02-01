El Betis de Pellegrini golpeó sobre la hora ante Valencia y sigue soñando con la Champions

El Real Betis de Manuel Pellegrini festejó este domingo en el estadio La Cartuja un agónico triunfo por 2-1 sobre Valencia por la fecha 22 de La Liga, acortando distancia con los puestos de clasificación para la próxima Champions League.

Tras un disparo de Abdessamad Ezzalzouli en el inicio del cotejo (5'), los pupilos del "Ingeniero" estuvieron cerca de complicarse cuando el árbitro pitó un penal para la visita. Afortunadamente para ellos, el portero Álvaro Valles le contuvo el remate a José Luis García (13').

Pero el cuadro ché no tardaría en tener su revancha y tras un pivoteo de Hugo Duro, Lucas Beltrán recibió el balón y asistió al Luis Rioja, quien puso el balón en un lugar imposible de alcanzar para el guardameta sevillano (20').

Sin embargo, el conjunto heliopolitano no se quedó de brazos cruzados y poco después se encontró con una pena máxima por un pisotón sobre Aitor Ruibal. Ezequiel Ávila se vistió de héroe para el DT chileno y convirtió desde los doce pasos para igualara el marcador.

Ninguno de los dos equipos renunció a la búsqueda de la victoria, siendo el elenco forastero el que estuvo más cerca de conseguirla, particularmente entre el final del primer tiempo con una acrobacia de Lucas Beltrán (45+3') y una triple ocasión en el comienzo del complemento que obligó a Valles a usar sus manos (48').

Recién cuando el compromiso entró en su etapa final los béticos empezaron a acercarse con mayor peligrosidad al arco contrario y cuando el colegiado se alistaba a anunciar los descuentos, Pablo Fornals desató la algarabía de la fanaticada local con el agónico gol del triunfo (88').

Victoria importantísima para los andaluces, que además de trepar al quinto puesto con 35 puntos, siete por debajo de la zona de clasificación a Champions League, sumaron sensaciones positivas para el encuentro del próximo jueves ante Atlético de Madrid por los cuartos de final de la Copa del Rey.

PURANOTICIA