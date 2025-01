El Betis de Pellegrini enfrentará al Barcelona en octavos de final de la Copa del Rey

El Betis de Manuel Pellegrini sigue en competencia en la Copa del Rey y ya está en los octavos de final del certamen que conquistó en la temporada 2021-2022.

Pero si el cuadro del técnico chileno soñaba con seguir avanzando, tendrá que derribar un durísimo escollo. Es que este miércoles se realizó el sorteo de la ronda de 16 mejores y determinó que el conjunto verdiblanco enfrente en esa fase nada menos que al Barcelona.

En cambio, elencos como el Valencia, Getafe y Atlético de Madrid tuvieron mayor fortuna, debido a que quedaron emparejados con clubes que vienen de la segunda, tercera y cuarta división del fútbol español.

Por su lado, el poderoso Real Madrid tendrá que enfrentar en los octavos de final de la competencia al Celta de Vigo.

Consignar que las llaves de ronda de 16 mejores se definirán a partido único y los cotejos se disputarán durante los días 14, 15 y 16 de enero.

Así quedaron los octavos de final de la Copa del Rey:

- Pontevedra vs. Getafe

- Ourense vs. Valencia

- Almería vs. Leganés

- Elche vs. Atlético Madrid

- Real Madrid vs. Celta de Vigo

- Barcelona vs. Betis

- Real Sociedad vs. Rayo Vallecano

- Athletic Bilbao vs. Osasuna

