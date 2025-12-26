El aviso de Deportes Limache a Colo-Colo por Daniel Castro: "Si lo quieren..."

Deportes Limache fue una de las revelaciones de esta temporada 2025, pues en su primera incursión en la Primera División del fútbol nacional llegó a la final de la Copa Chile y logró mantener la categoría.

Una de las grandes figuras del sorprendente cuadro "tomatero" es el delantero Daniel "Popín" Castro, quien interesa a Colo Colo. De hecho, en las últimas horas La Tercera dio a conocer que el Cacique realizó una oferta de 250 mil dólares por la carta del atacante, por un contrato de un año y un salario de cerca de 15 mil dólares, pero la propuesta fue rechazada.

"Nosotros tenemos una postura en cuanto al jugador; es distinto en cuanto a sus capacidades futbolísticas, pero principalmente en su arraigo e identificación con el club", sostuvo el presidente del club, César Villegas, a El Mercurio.

"Hoy por hoy estamos planificando el plantel 2026 con Daniel y si alguien lo quiere, tiene que cumplir con lo que nosotros estamos pidiendo. Se gastan millones de dólares en jugadores extranjeros y el jugador nacional es castigado económicamente", añadió.

Por último, el citado medio reveló que, a pesar de la primera negativa, las conversaciones entre Colo Colo y Deportes Limache por Castro continuarán.

