El arco es prioridad en el Monumental: Colo Colo evalúa fichar un portero con experiencia

La contratación de un arquero se instaló como una de las prioridades de Colo Colo, en medio de la planificación del plantel para la temporada y la necesidad de reforzar un puesto clave en el equipo.

El entrenador Fernando Ortiz busca la llegada de un portero que pueda pelear el puesto y transformarse en una alternativa de experiencia para Fernando de Paul, quien actualmente es el titular y además uno de los capitanes del cuadro albo.

En los últimos días, surgieron con fuerza dos nombres como posibles candidatos: Matías Dituro y Sebastián Pérez. El primero milita en Elche de España y, aunque su contrato termina en junio, hoy no es titular, lo que podría facilitar un eventual movimiento.

En el caso de Pérez, el arquero pertenece a Palestino, donde fue titular hasta sufrir una lesión. Colo Colo podría intentar seducir al club árabe pagando por el pase de “Zanahoria” y ofreciendo en préstamo a su joven guardameta Eduardo Villanueva.

Sin embargo, durante el viernes trascendió que en Macul manejan otra opción: el arquero de Audax Italiano, Tomás Ahumada. El portero de 28 años ha tenido buenas campañas en las últimas temporadas y destaca por su estilo sobrio, su buen juego de pies y sus reflejos bajo los tres palos.

