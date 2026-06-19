EE.UU. avanzó a dieciseisavos de final del Mundial tras derrotar a Australia por el grupo D

Estados Unidos enfrentó a Australia por la segunda fecha del grupo D del Mundial, en un partido disputado en el estadio de Seattle.

Ambos equipos debutaron con victorias, los norteamericanos golearon por 4 a 1 a Paraguay, mientras que los "socceroos" sorprendieron con un triunfo por 2 a 0 ante Turquía.

Y en esta jornada, los locales derrotaron por 2 a 0 a los oceánicos con un autogol de Cameron Burgess y un cabezazo de Alex Freeman.

El primer tanto del encuentro se produjo a los 12 minutos, luego de una gran jugada de Folarin Balogun que terminó en un gol en propia puerta de Burgess.

El marcador se amplió con un remate de Freeman que tuvo suspenso luego de que el juez de línea levantara su banderín por posición de adelanto, sin embargo, la anotación fue validada tras la revisión del VAR.

En el complemento, Balogun fue incapaz de aprovechar un error defensivo de Australia y se perdió el tercer gol del partido.

A pesar de algunos acercamientos de los australianos, Estados Unidos se llevó el partido y la clasificación a dieciseisavos de final del Mundial.

En la última jornada por el grupo D, los locales enfrentarán a Turquía el 25 de junio, mientras que Australia se medirá ante Paraguay el mismo día.

(Imagen: Getty Images / FIFA)

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