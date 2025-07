Eduardo Vargas volvió a Nacional de Uruguay y su regreso a Universidad de Chile se desvanece

Hace unos días Eduardo Vargas arribó a Chile de vacaciones, por lo que se acrecentó la opción de retornar a Universidad de Chile. Sin embargo, la chance del anhelado regreso al cuadro azul ya se desvanece.

Es que el bicampeón de América con la Roja volvió a Uruguay y según dio a conocer El Mercurio, Azul Azul "no le acercó ninguna propuesta al jugador".

Desde el entorno de "Turboman" expresaron al citado medio que "no existió interés alguno de la U por él. No hubo conversaciones y menos se llegó a hablar de dinero ni de años de contrato. Nada, cero llamados. No existió disposición por contratarlo pese al interés que tenía el jugador. Es como si para la dirigencia de la U, Vargas no existiera".

Además, añadieron que "tampoco iba a pedir una cantidad absurda. Él quería jugar por la U y estaba dispuesto a ganar menos que en Nacional".

Por lo mismo, el delantero criollo habría decidido volver a Nacional de Uruguay, cuadro con el que tiene contrato hasta diciembre de 2026, y evaluar allá la definición de su futuro.

PURANOTICIA