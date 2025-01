Eduardo Vargas revela conversación con Ricardo Gareca antes de fichar por Nacional de Uruguay

Pese a que deseaba mantenerse en Brasil por un tema familiar y que manejaba varias ofertas de clubes de ese país, Eduardo Vargas fichó por Nacional de Uruguay, uno de los cuadros más poderosos del continente.

Y "Turboman" emitió este jueves sus primeras palabras como flamante refuerzo del "Bolso", oportunidad donde dio a conocer por qué decidió partir del fútbol de Brasil.

"Es un gran paso para mí. Es el club más grande de Uruguay. Fue algo muy rápido porque estaba viendo dónde jugar y salió a última hora la opción de venir. Estoy disponible, pero tengo que hacerme los exámenes médicos. Vengo de dos meses parados, en vacaciones", expresó el atacante nacional.

Además, reveló que había algo que le incomodaba del fútbol brasileño: "La verdad, ya estaba un poco cansado de estar viajando mucho, de tener tantos partidos seguidos y quería cambiar de aires".

En Nacional, el oriundo de Renca se reencontrará con Martín Lasarte, quien lo dirigió en la Selección chilena, pero no será el único: "Tengo amigos acá. Diente (Nicolás) López y (Rómulo) Otero, me dijeron que hay un gran grupo, que es un excelente club. Conozco a Martín (Lasarte), a 'Coco' (Esteban Conde) y (Mauricio) Victorino. Estuve con ellos en 2010. Con Martín es increíble poder trabajar de nuevo con él".

"Con Martín y en la selección en los últimos años, he estado más como nueve, como delantero. Me gusta desordenar, bajar un poco, a veces tirarme a las puntas. Pero vengo dispuesto a hacer lo que diga el entrenador y aportar al grupo", añadió.

Por último, Vargas contó que que antes de firmar por el equipo uruguayo tuvo una charla con Ricardo Gareca, actual DT de la Roja: "Hablé con él hace dos días, hablamos con el cuerpo técnico. Me preguntó por mi situación, sabía que estaba sin equipo. Hablamos de lo importante que se venía para la selección, que era importante que tuviera un club. Le dije que estaba por cerrar. También me dio la opción de ir a entrenar a la selección hasta que me decidiera".

(Imagen: @nacional)

