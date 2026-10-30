Eduardo Vargas palpita el clásico contra la UC y confía en alcanzar a Colo-Colo en la cima

Eduardo Vargas anticipó el Clásico Universitario 203 ante Universidad Católica, programado para este domingo a las 12:30 horas en el Claro Arena.

El delantero de Universidad de Chile declaró que "estos clásicos todos los quieren ganar y nos estamos preparando de la mejor manera en la semana. El equipo es intenso, al igual que todos los equipos de la liga".

Al mismo tiempo, "Turboman" resaltó la gran campaña que ha tenido en su retorno a la U. "Estoy conforme con el rendimiento que he tenido durante este año. Me he preparado de la mejor manera, como nunca me había preparado, y eso se está reflejando en la cancha".

Asimismo, el formado en Cobreloa destacó que "estoy pasando por un lindo momento personalmente. Feliz estar pasándolo con esta camiseta. En 2011 viví buenos momentos y me fui con un cariño enorme. Volver acá costó un poco, pero estamos de vuelta; muy motivado de seguir mejorando y seguir aportando a que el equipo gane. Ya después vendrán los goles y campeonatos".

Pensando en el objetivo de alcanzar a Colo-Colo en lo más alto de la tabla, el atacante subrayó que "veo al plantel muy tranquilo, con mucha confianza de que mientras matemáticamente tengamos posibilidad (por el título), vamos a luchar con todo cada partido. Con esa mentalidad estamos todos los partidos: Ganar y preocuparnos de nosotros, ya después veremos si el rival se cae o no".

En cuanto al auspicioso presente del elenco laico, Vargas indicó que "trabajamos toda la semana para llevar eso al partido. Hay algunos partidos que se dan y otros no, gracias a Dios se dio lo de los centros ese día, lo trabajamos mucho. La confianza del técnico es importante para el jugador".

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