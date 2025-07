Eduardo Vargas explicó su frustrado retorno a la U: "Pasaron cosas que hicieron que no fuera posible"

Un verdadero batacazo en el mercado de pases fue el que dio Audax Italiano, elenco que sorprendió a todos al comunicar el fichaje de Eduardo Vargas.

Tras el anuncio que realizó el cuadro itálico, el propio atacante se manifestó a través de redes sociales para agradecer al elenco de colonia por realizar las gestiones para sumarlo a sus filas y concretar su regreso al país luego de 14 años en el extranjero.

"Estoy muy contento y agradecido por la oportunidad que me da mi nuevo club, Audax Italiano. Un club que me buscó, se mostró siempre interesado y negoció conmigo en un marco de respeto, buen trato y mostrando que me valoran y querían contar conmigo", partió señalando "Turboman" en sus historias de Instagram.

En la misma línea, el formado en Cobreloa agregó que "espero poder ayudar al club a lograr nuestros objetivos, sumándome a un grupo con ambición, a un club que tiene un buen proyecto y valores que comparto".

El oriundo de Renca aprovechó la instancia para enviar un mensaje a los fanáticos de Universidad de Chile, quienes estaban ilusionados con su retorno, uno que se habría frustrado por la baja propuesta económica que le presentó azul azul al futbolista.

En ese sentido, Vargas enfatizó que "me gustaría dar las gracias a todos los hinchas de la U que esperaban que vuelva al club, espero que puedan entender que en este momento pasaron cosas que hicieron que eso no fuera posible".

Por último, el bicampeón de América con la Roja expresó gratitud "a toda la gente de Audax que ya me muestra su cariño en las redes, espero que nos veamos pronto en el estadio".

(Imagen: @audaxitaliano)

PURANOTICIA