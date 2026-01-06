Eduardo Vargas descarta problemas con la dirigencia de la U y afirma que está "cumpliendo un sueño" con su regreso

Este martes, Eduardo Vargas fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Universidad de Chile para la temporada 2026, concretando una anhelado regreso que tardó catorce años.

En la instancia, el otrora seleccionado nacional indicó que "siempre he sentido el apoyo de la gente en redes sociales, de mis amigos, de mi familia. Estoy feliz de volver, estoy cumpliendo un sueño, y con Charles (Aránguiz) y Marcelo (Díaz) siempre hemos tenido muy buena relación, así es que feliz de encontrarlos".

Sobre esta segunda etapa en el "Romántico Viajero", "Turboman" remarcó que "puedo aportar experiencia, motivar a los más jóvenes. Yo vengo a ayudar, a ganar lo que más se pueda, a ganar campeonatos, a generar un lindo ambiente, y mi objetivo es ser campeón de nuevo acá".

El atacante también tuvo palabras para su frustrado regreso a mediados del año pasado y aclaró que "no hay ningún problema con la dirigencia, fue algo que no se dio en esa oportunidad, pero lo conversamos internamente con el presidente (Michael Clark) y con Manu (Manuel Mayo). Está todo arreglado y ambas partes estamos muy felices con mi vuelta".

Con respecto a las críticas recibidas por su escasas anotaciones en los últimos años, el oriundo de Renca apuntó que "siempre veía comentarios de personas o de periodistas que me criticaban por no hacer goles, pero eso va en la confianza de cada jugador. Estoy acá para intentar aportar en eso, pero también en todo lo que pueda ayudar al equipo".

Por último, Vargas dio luces de su futuro futbolístico y aseguró que si bien no está pensando en el retiro "yo creo que la Universidad de Chile va a ser mi último club".

