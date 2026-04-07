Eduardo Miranda será operado y quedará fuera de las canchas por tiempo indefinido en S. Wanderers

Durante la temporada 2025, Eduardo Miranda se consolidó como el dueño indiscutido del arco en Santiago Wanderers. No obstante, el presente año ha estado marcado por la adversidad para el arquero del equipo porteño, quien ha debido enfrentar una compleja situación física.

Una fibrosis en la rodilla derecha es el diagnóstico que mantiene al futbolista alejado de la actividad competitiva. Lo que genera mayor inquietud en el entorno del "Decano" es que, de acuerdo con el reporte entregado por los médicos del club, el periodo que permanecerá fuera de las canchas es, hasta ahora, indefinido.

En el marco de su tratamiento, se confirmó que Miranda será intervenido quirúrgicamente por segunda vez este miércoles. Tras el paso por el quirófano, el deportista tiene programado comenzar formalmente su etapa de recuperación este mismo viernes.

A través de sus plataformas digitales, la institución envió un mensaje de aliento al jugador: “Mucha fuerza Edu, te acompañamos en este proceso y esperamos tu retorno!”, manifestaron desde Santiago Wanderers en sus redes sociales oficiales.

Mientras se prolongue la ausencia de Eduardo Miranda, la responsabilidad de custodiar la portería del conjunto de Valparaíso seguirá recayendo sobre Raúl Olivares.

PURANOTICIA